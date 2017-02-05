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СМИ: Британские парламентарии намерены запретить Трампу выступать в Вестминстерском холле

Парламентарии запретят Трампу выступать в Вестминстерском холле
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Члены парламента Великобритании выступили против речи президента США Дональда Трампа в Вестминстерском холле. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, соответствующее письмо подписали более 150 парламентариев.
Предполагается, что речь Трампа могут перенести в Королевскую галерею, также расположенную в Вестминстерском дворце.
Ранее в Лондоне прошёл многотысячный митинг против приезда Трампа.
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