СМИ: Британские парламентарии намерены запретить Трампу выступать в Вестминстерском холле

Члены парламента Великобритании выступили против речи президента США Дональда Трампа в Вестминстерском холле. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, соответствующее письмо подписали более 150 парламентариев.

Предполагается, что речь Трампа могут перенести в Королевскую галерею, также расположенную в Вестминстерском дворце.

Ранее в Лондоне прошёл многотысячный митинг против приезда Трампа.