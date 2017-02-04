НАТО и ЕС Франции не нужны: Ле Пен опубликовала предвыборную программу

Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции намерена вывести страну из военного командования НАТО и провести референдум о членстве в ЕС . Об этом говорится в опубликованной кандидатом на пост главы государства предвыборной программе.

Предвыборная программа Ле Пен содержит 144 пункта. Первый из них гласит, что ради возвращения национального суверенитета в руки французского народа необходимо провести референдум о членстве страны в ЕС. Ле Пен хочет видеть Европу, состоящую из "независимых государств на службе у своих народов".

Что касается членства страны в НАТО, Ле Пен считает необходимым выйти из военного командования организации, "чтобы Франция не оказалась втянута в войны, которые не отвечают её интересам". При этом планируется в течение пяти лет поднять военные расходы до 3% ВВП и воссоздать полноценную военную промышленность, чтобы гарантировать Франции стратегическую независимость.

Ле Пен обещает полностью устранить угрозу терроризма, искоренив все организации радикальных исламистов на территории Франции. В частности, для этого она считает необходимым закрыть мечети, где ведутся проповеди, признанные МВД экстремистскими, а также запретить финансировать подобные учреждения из-за рубежа. Помимо этого, по ее мнению, следует положить конец неконтролируемой миграции и выйти из Шенгенской зоны, а также сделать невозможной натурализацию нелегальных мигрантов и упростить процедуру депортации.

Что касается государственного устройства страны, Ле Пен предлагает уменьшить число членов Национальной Ассамблеи до 300 человек, а сенаторов — до 200, а также дать населению возможность организовывать референдум, если за него выскажутся не менее 500 000 избирателей.

Значительная часть программы посвящена социальным вопросам. Например, декларируется необходимость зафиксировать возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет. Ле Пен обязуется также защищать французскую "национальную идентичность" и французский язык.

Наконец, в сфере международных отношений Франция, по мнению Ле Пен, должна быть частью многополярного мира, основанного на равноправных отношениях между государствами.

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