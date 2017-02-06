Трамп отказался от плана Обамы по взятию Ракки

Президент США Дональд Трамп отказался от плана по поддержке курдов, который был разработан администрацией Барака Обамы для взятия сирийской Ракки, которую считают столицей ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на свои источники. Эксперты прогнозируют, что план Трампа по взятию оплота террористов будет заключаться не в штурме города, а в блокировании боевиков. По такому же сценарию была освобождена восточная часть Алеппо силами сирийской армии при поддержке России.

Отказ президента США Дональда Трампа придерживаться плана Обамы по взятию Ракки может быть связан с тем, что в Вашингтоне намерены по-новому взглянуть на борьбу с терроризмом в Сирии и подумать о перспективах сотрудничества с Россией в этой сфере. Одним из возможных подходов, как отмечают эксперты, может быть окружение столицы ИГИЛ.

- Речь идет о переосмыслении подходов США к борьбе с терроризмом в Сирии. Доставшееся от Барака Обамы наследие оставляет желать лучшего. И если уж говорить о решении Трампа по Ракке, то за этим кроется лишь недостаточно глубокое понимание ситуации его предшественником. Ведь курды изначально не планировали брать этот город. Им это не нужно. Их интересуют территории к северу, - сказал «Известиям» военный эксперт Владимир Евсеев

Он отметил, что важным шагом в борьбе с терроризмом стало бы налаживание более глубокой координации между Россией и США за счет совместного нанесения авиаударов по боевикам и создания центра по планированию операций. Это позволит силами курдов и сирийских правительственных войск окружить Ракку, прервать пути снабжения боевиков и измотать их. После этого можно будет начать поиск вариантов, которые позволили бы по примеру Восточного Алеппо вернуть столицу ИГИЛ под контроль без проведения военной операции в самом городе. Кроме того, Трампу предстоит найти компромисс с Турцией, поскольку помогать курдам и сохранять прежний уровень отношений с Анкарой будет невозможно.

Совете Федерации «Известиям» рассказали, что ждут от американского президента практических шагов по усилению координации между Россией и США в борьбе с терроризмом в Сирии.

- Трамп взял время для изучения ситуации. Он не хочет продолжать кампанию, которая уже очень дорого обошлась американцам. У него есть министр обороны, который является одним из самых крупных специалистов по ведению войны на Ближнем Востоке. Я думаю, американский президент принял такое решение, посоветовавшись с ним. Теперь будем ждать, когда США станут готовы к переговорам с российским Министерством обороны с целью налаживания координации наших действий, - сказал член Комитета по международным делам СФ Игорь Морозов

Ранее газета The Washington Post сообщила, что команда Дональда Трампа отказалась от плана предыдущего президента США Барака Обамы по освобождению Ракки от террористов ИГИЛ. По данным издания, курды, которые ведут наступление на позиции боевиков на земле, в соответствии с этим планом, должны были пройти подготовку. Их предполагалось обучить обращаться с современным оружием и вести бои в городских условиях.