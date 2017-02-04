Трампа насмешила блокировка его указа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение федерального судьи из Сиэтла (штат Вашингтон), временно приостановившего его миграционный указ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter политика.

«Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» — написал он.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.

Трамп также подчеркнул, что в случае, когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.

Ранее пресс-секретарь президента США Джон Спайсер заявил, что ужесточение иммиграционной политики ставит задачей защитить страну, а именно в этом и заключается конституционное право и обязанность президента.

На днях Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из мусульманских стран -- Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, Йемена.