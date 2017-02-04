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Трампа насмешила блокировка его указа о мигрантах
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение федерального судьи из Сиэтла (штат Вашингтон), временно приостановившего его миграционный указ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter политика.
«Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» — написал он.
The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.
Трамп также подчеркнул, что в случае, когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».
When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.
Ранее пресс-секретарь президента США Джон Спайсер заявил, что ужесточение иммиграционной политики ставит задачей защитить страну, а именно в этом и заключается конституционное право и обязанность президента.
На днях Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из мусульманских стран -- Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, Йемена.
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