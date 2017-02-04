В Киеве заявили об отказе России выдать 12 экс-бойцов «Беркута»

Россия отказала Украине в экстрадиции 12 бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» из-за того, что они якобы получили российское гражданство. Об этом заявил начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк

«Мы направили в Россию запросы об их экстрадиции, но на сегодняшний день пришли ответы, что 12 человек получили гражданство России. Двое из них получили право на временное проживание», — сказал Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, эти 12 человек входили в отряд «Беркута» из 26 человек, которых подозревают в причастности к гибели людей во время массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года.

В 2016 году украинский суд санкционировал арест четырёх экс-сотрудников «Беркута» по подозрению в правонарушениях во время событий 2014 года.