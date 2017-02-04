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Трампа насмешила блокировка его указа об ужесточении иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал решение федерального судьи из Сиэтла (штат Вашингтон), временно заблокировавшего действие его указа об ужесточении иммиграционной политики.
«Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» — написал глава государства в субботу, 4 февраля.
Трамп также отметил, что когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».
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Дональд Трамп
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