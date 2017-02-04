В Вене задержаны 22 выходца из Чечни

Накануне вечером в центре Вены прошли массовые задержания. По данным полиции, были задержаны 22 чеченских граждан. У них изъяли автомат, пистолет и боеприпасы. По некоторым данным о подозрительных людях в центре города полицию известили местные жители. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на австрийское агентство APA

Задержание произошло на острове Донауинзель в центральной части Вены. Внимание полицейских привлекла группа людей. На вопрос о том, что они здесь делают, последовал ответ, что «просто гуляют». Правоохранители обратили внимание на попытки спрятать оружие, после этого оно было изъято. На место было вызвано спецподразделение австрийской полиции по борьбе с терроризмом.

Задержанные в возрасте от 25 до 50 лет были допрошены в субботу следователями Управления уголовного розыска. Правоохранители обыскали их автомобили.