В Белом доме опровергли, что Трамп давал обещания Тимошенко не снимать санкции с России

«У президента и бывшего премьер-министра была короткая неформальная встреча во время фотосессии перед приёмом на Национальном молитвенном завтраке. Однако не звучало никаких официальных гарантий, так как бывший премьер-министр не является полномочным переговорщиком. США по-прежнему обеспокоены насилием в Восточной Украине», — говорится в заявлении Белого дома.