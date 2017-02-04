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Глава Пентагона назвал главного спонсора терроризма
Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран крупнейшим мировым спонсором терроризма. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на AFP.
«Иран является самым крупным государством, спонсирующим террористов» – сказал Мэттис на пресс-конференции в Токио
При этом он отметил, что США не собираются увеличивать свой контингент в регионе.
«Я не вижу никакой необходимости в увеличении сил на Ближнем Востоке», - добавил глава Пентагона.
Ранее США ввели санкции против граждан и предприятий нескольких стран ближневосточного региона. Поводом стало разработка и испытание Ираном баллистической ракеты средней дальности.
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