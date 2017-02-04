Глава Пентагона назвал главного спонсора терроризма

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран крупнейшим мировым спонсором терроризма. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на AFP

«Иран является самым крупным государством, спонсирующим террористов» – сказал Мэттис на пресс-конференции в Токио

При этом он отметил, что США не собираются увеличивать свой контингент в регионе.

«Я не вижу никакой необходимости в увеличении сил на Ближнем Востоке», - добавил глава Пентагона

Ранее США ввели санкции против граждан и предприятий нескольких стран ближневосточного региона. Поводом стало разработка и испытание Ираном баллистической ракеты средней дальности.