Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше генсека НАТО

«Мы такое уже проходили, это не первый раз, когда жертва пранка пытается сделать хорошее лицо при плохой игре. Уже неоднократно многие наши собеседники открещивались от разговора, но потом, правда, всё прояснялось — в каком-нибудь интервью они так или иначе проговаривались, что звонок был», — приводит слова Лексуса URA.RU.

Он отметил, что для него не стал неожиданностью ответ генсека об участии Украины в НАТО.

«Мы все знали, что в НАТО не особо ждут Украину — так что ничего нового, за исключением того, что он сказал, что это дело даже не ближайших лет, тогда как Порошенко заявляет, что после референдума можно говорить о вступлении в НАТО. Это такая же история, как с безвизовым режимом для украинцев в Европу», — заявил пранкер.

Ранее в НАТО опровергли сообщения о розыгрыше генсека пранкерами.