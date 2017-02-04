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Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше генсека НАТО
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что не удивлён реакции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на сообщения о розыгрыше.
«Мы такое уже проходили, это не первый раз, когда жертва пранка пытается сделать хорошее лицо при плохой игре. Уже неоднократно многие наши собеседники открещивались от разговора, но потом, правда, всё прояснялось — в каком-нибудь интервью они так или иначе проговаривались, что звонок был», — приводит слова Лексуса URA.RU.
Он отметил, что для него не стал неожиданностью ответ генсека об участии Украины в НАТО.
«Мы все знали, что в НАТО не особо ждут Украину — так что ничего нового, за исключением того, что он сказал, что это дело даже не ближайших лет, тогда как Порошенко заявляет, что после референдума можно говорить о вступлении в НАТО. Это такая же история, как с безвизовым режимом для украинцев в Европу», — заявил пранкер.
Ранее в НАТО опровергли сообщения о розыгрыше генсека пранкерами.
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