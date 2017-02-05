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Минюст подал апелляцию на решение суда по иммиграционным указам Трампа
Фото: © Flickr/ cliff1066™
Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ Минюста.
На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".
Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.
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