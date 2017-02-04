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ТАСС

Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма

Мэттис: Иран является одним из главных спонсоров терроризма
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Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.
"Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма", - сказал глава Пентагона.
В мире Иран Япония
Пентагон
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