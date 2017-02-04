В ОБСЕ сообщили о двух жертвах нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о двух жертвах и двоих раненых в результате нарушений режима прекращения огня в Донбассе за последние сутки.

"Медицинский персонал больницы в подконтрольной правительству Авдеевке (расположена в 17 километрах к северу от Донецка) проинформировал СММ о двух жертвах среди гражданского населения, а также о двоих, получивших осколочные ранения", — говорится в ежедневном отчете миссии.

По данным миссии, одной из жертв стал 25-летний мужчина, погибший в результате взрыва при артобстреле школы. Еще одним погибшим была 47-летняя жительница Авдеевки, которая также скончалась в результате ранений, полученных при артобстреле здания фабрики, где она работала.

Среди раненых по данным СММ, 48-летний сотрудник экстренных служб, который находится в критическом состоянии, и британский журналист.

СММ также сообщила о том, что в сотрудников миссии стрелял вооруженный мужчина в населенном пункте Калинов в 60 километрах от Луганска. Согласно отчету, инцидент произошел около 09.00 (10.00 мск). Никто из сотрудников СММ не пострадал.