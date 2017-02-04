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Порошенко уволил перебившего его чиновника
Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress
Глава Ширяевской государственной администрации Тарас Бойко, который перебил президента Украины Петра Порошенко во время выступления главы украинского государства в Одессе, уволен. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Порошенко также уволил еще четырех глав районных государственных администраций. После того, как 12 января Бойко на брифинге перебил его, Порошенко вступил в словесную перепалку с главой администрации: «Опустите руку. Вам плохо? Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», - передает «112 Украина». На брифинге Порошенко высказывался о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов, передает РИА «Новости».
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