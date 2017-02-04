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Порошенко уволил чиновника из-за спора на пресс-конференции
Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко уволил пять глав районных администраций, сообщает «112 Украина». В том числе под снятие с должности попал Тарас Бойко, поспоривший с Порошенко на брифинге в Одессе.
«Опустите руку. Вам плохо? Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», — заявил Порошенко на брифинге пытающемуся выступить Бойко.
Чиновник попытался перебить Порошенко, когда тот говорил о выборах в объединенных территориальных общинах.
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