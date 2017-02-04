Порошенко уволил чиновника из-за спора на пресс-конференции

Президент Украины Петр Порошенко уволил пять глав районных администраций, сообщает «112 Украина». В том числе под снятие с должности попал Тарас Бойко , поспоривший с Порошенко на брифинге в Одессе.

«Опустите руку. Вам плохо? Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», — заявил Порошенко на брифинге пытающемуся выступить Бойко.

Чиновник попытался перебить Порошенко, когда тот говорил о выборах в объединенных территориальных общинах.