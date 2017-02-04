Дочь против отца: Иванка Трамп заблокировала указ по ЛГБТ

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер не позволили главе США подписать указ, предполагавший ограничение прав сексуальных меньшинств. Такое заявление было сделано рядом американских СМИ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Politico

Как говорится в публикации, в Белом доме на протяжении последних дней циркулировал проект указа, предполагавшего отмену закона бывшего президента США Барака Обамы относительно запрета на дискриминации в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. По версии журналистов издания, Иванка Трамп вместе с супругом добились того, чтобы указ не попал на подписание к Дональду Трампу.

Ряд экспертов называют Джареда Кушнера и Иванку Трамп самыми близкими советниками президента, хотя у дочери главы США официально нет статуса помощника. Ранее супруги открыто поддерживали ЛГБТ-движение.

Впрочем, в материале отмечается, что Дональда Трамп вряд ли разделяет самые консервативные настроения в американском обществе относительно сексуальных меньшинств, и подписание такого указа политологи называют маловероятным.

Во время предвыборной президентской кампании представители ЛГБТ-сообщества высказывали опасения, что Дональда Трамп в качестве президента страны может проводить дискриминационную политику в отношении гомосексуалистов.

В США однополые браки был легализованы по всей территории страны 26 июня 2015 года. Высшая судебная инстанция страны постановила, что Конституции США гарантирует право однополых пар заключать брак.