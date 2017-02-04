Трофейное видео Пентагона из Йемена оказалось старой съемкой из сети

Видеозапись, которая попала в распоряжении Пентагона в результате спецоперации против «Аль-Каиды» в Йемене и была опубликована американскими военными в пятницу, 4 февраля, оказалась старой съемкой, которая уже несколько лет циркулирует по интернету. Об этом сообщает CNN.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обнародовало несколько роликов, которые были призваны продемонстрировать важность рейда в Йемене. Записи, на которых была запечатлена подготовка боевиков, в Пентагоне назвали ценной разведывательной информацией о планировании терактов.

Позднее представитель CENTCOM полковник Джон Томас признал ошибку с публикацией одной из записей. В то же время он отметил, что это не была целенаправленная попытка ввести общественность в заблуждение. По его словам, это произошло из-за отсутствия времени на анализ ролика. «Мы пытались привести пример того, что мы заполучили в ходе рейда», — сказал Томас.

В Пентагоне отметили, что видео было отснято девять лет назад, однако все еще имеет ценность. «Неважно, когда было снято видео. Оно все еще наглядно показывает, кто они [террористы] и каковы их намерения», — заявил представитель ведомства капитан Джефф Дэвис

Атака на лагерь боевиков запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида» в центральной части Йемена состоялась в конце января стала первой контртеррористической операцией, санкционированной Дональдом Трампом в должности президента. Она была проведена бойцами подразделения SEAL Team 6.

В результате были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат бывшего лидера йеменских джихадистов Анвара аль-Ауляки. Позднее Пентагон признал, что в ходе операции, вероятно, также погибли мирные жители. По свидетельству медработников, жертвами стали около 30 человек, в том числе 10 женщин и детей.

В спецоперации погиб один американский военнослужащий, боец спецназа ВМС Уильям Оуэнс , еще трое были ранены. При эвакуации пострадавших бойцов разбился конвертоплан MV-22 Osprey. Обошлось без жертв, но, по разным данным, один или два пилота получили травмы.

Тело погибшего спецназовца 2 февраля встречал Трамп на базе ВВС Довер.