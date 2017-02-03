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СМИ: Белый дом одобрил нападки на Россию
Совет национальной безопасности США при Белом доме одобрил критику в адрес России, высказанную постпредом страны при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал CNN.
Как говорится в публикации, по одним источникам, Хейли не получала никаких указаний относительно своего выступления на заседании Совета безопасности ООН от властей США. Однако другой источник утверждает, что текст выступления постпреда знали и согласовали в Совете безопасности США заранее. В публикации отмечается, что слова Никки Хейли противоречат тому, что во время своей предвыборной кампании говорил Дональд Трамп о России. По заявлению Хейли, все антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока российские власти не передадут контроль над Крымом Украине.
В ответ на эти слова российский постпред при ООН Виталий Чуркин заявил, что «народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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