Украинская разведка назвала виновных в обострении конфликта в Донбассе

В эскалации конфликта в Донбассе виноваты украинские войска. Об этом сообщил источник в разведке Украины изданию «Украинская правда». Вооруженное столкновение между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) началось, когда украинские военные устанавливали мины и растяжки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт издания

«Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – Рамблер/новости.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», - заявил источник издания.

В настоящий момент военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцы ДНР ведут борьбу за промышленную зону, где находится стратегически важный транспортный узел – Ясиноватская развязка.

1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. Нарушения минского соглашения фиксируют обе стороны и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города.

В Авдеевке с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. Ополченцы в свою очередь обвиняют украинские власти в обстреле Донецка и Макеевки.

3 февраля в Киеве выступили с инициативой вернуться к линии разграничения в Донбассе сентября 2014 года, который предполагает переход Дебальцево и его окрестностей под контроль Украины.