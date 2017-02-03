Украинская разведка признала вину ВСУ в обострении конфликта в Донбассе

Обострение конфликта в Донбассе было вызвано действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке.

Согласно изложенной разведчиком версии, украинские военнослужащие пошли в атаку после того, как натолкнулись на разведывательную группу ополченцев. «Чтобы спасти бойцов, командир был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», — объяснил собеседник издания.

Двумя днями ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признался, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе.

В последние дни отмечается эскалация конфликта в Донбассе. Бои в районе Авдеевки, в которых задействована артиллерия, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.

Стороны ведут борьба за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек, точные сведения о потерях ополчения отсутствуют.