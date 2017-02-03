Порошенко возложил ответственность за обстрелы Авдеевки на Россию

«Украинская сторона сделала всё возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января. И всё время подчёркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители», — заявил Порошенко.

Как отмечает украинский президент, эскалацию конфликта в Донбассе спровоцировали ополченцы, организовавшие наступление на позиции украинских военнослужащих. Также Порошенко обвинил руководителей ДНР в том, что ополченцы не позволяют работать ремонтным бригадам.

Украинские власти и руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвиняют друг друга в эскалации конфликта в Донбассе. 30 января под Авдеевкой (примерно в 20 километрах от Донецка) начались ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР. По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ), тяжелая ситуация также сложилась в Ясиноватой. 1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. Нарушения минского соглашения фиксируют обе стороны и ОБСЕ.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевке с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. Ополченцы в свою очередь обвиняют украинские власти в обстреле Донецка и Макеевки.