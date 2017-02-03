Россия запретила поставки белорусской говядины

Поставки говядины из Минской области Белоруссии в Россию будут запрещены с 6 февраля. С таким заявлением выступили в Россельхознадзоре . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Запрет вводится с 6 февраля», - заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано

В публикации отмечается, что подобная мера стала необходима ввиду того, что компании республики поставляли в Россию европейскую и украинскую продукцию, запрещенную к ввозу в страну. По заявлению главы ведомства Сергея Данкверта , в 2016 году Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 тысяч тонн украинской говядины. Однако, по его словам, существует вероятность, что объем может достигать 30 тысяч тонн.

1 января 2016 года поставки сельхозпродукции с Украины были запрещены в связи с расширением российского продуктового эмбарго. В ходе проверки Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие «Георгий и сыновья» поставляло в России товары украинской компании «Двенадцать мастеров». Белорусская сторона отказалась провести совместное посещение предприятия, что, по заявлению российского ведомства, лишь подтверждает опасения Россельхознадзора. Позднее глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проверки на предприятии были обнаружены грубейшие нарушения ветеринарных правил.