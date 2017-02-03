США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США ввёл новые санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести новые санкции против Ирана.

Отмечалось, что санкции могут быть введены в отношении восьми организаций по обвинению в поддержке терроризма. Ещё 17 предприятий могут попасть в санкционный список за причастность к проведению ракетных запусков.

В начале февраля в СМИ появилась информация, что 29 января Иран провёл испытания баллистической ракеты в окрестностях города Семнан.