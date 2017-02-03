Далее:
Главное сейчас
Российская Газета

Трамп продолжил издеваться над Шварценеггером

Трамп продолжил издеваться над Шварценеггером
Фото:
Сетевые словесные баталии между двумя знаменитыми республиканцами - президентом США Дональдом Трампом и актером Арнольдом Шварценеггером - не прекращаются.
Несмотря на относительно недавнее обращение "Терминатора" к главе государства с трогательным цитированием Линкольна и призывом к миру и солидарности, перепалка по поводу рейтинга шоу "Ученик знаменитости" (или "Кандидат"; Celebrity Apprentice) разгорелась с новой силой.
Началось все с того, что Трамп, который до своего президентства был ведущим телепередачи, а затем уступил эту должность Шварценеггеру, с нескрываемым ехидством обратил внимание на то, как заметно снизилась зрительская аудитория "Ученика", а актер в ответ записал видеообращение в традициях кота Леопольда, также не лишенное, впрочем, изрядной доли иронии.
А очередное упоминание вышеупомянутого факта падения рейтингов Трампом в эфире, не устающим веселиться по этому поводу, Арнольда явно разозлило - и он предложил оппоненту поменяться местами.
Президент США как будто этого и ждал: его ответ не заставил себя долго ждать. "Да, Арнольд Шварценеггер был по-настоящему плох как губернатор Калифорнии, но еще хуже он справился с работой ведущего "Ученика"... Что ж, он хотя бы попытался!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Этот увлекательный политический диспут вряд ли на этом завершится, и теперь очередь за "Арни".
В мире США
Дональд Трамп Арнольд Шварценеггер
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости