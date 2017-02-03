Трамп продолжил издеваться над Шварценеггером

Несмотря на относительно недавнее обращение "Терминатора" к главе государства с трогательным цитированием Линкольна и призывом к миру и солидарности, перепалка по поводу рейтинга шоу "Ученик знаменитости" (или "Кандидат"; Celebrity Apprentice) разгорелась с новой силой.

Началось все с того, что Трамп, который до своего президентства был ведущим телепередачи, а затем уступил эту должность Шварценеггеру, с нескрываемым ехидством обратил внимание на то, как заметно снизилась зрительская аудитория "Ученика", а актер в ответ записал видеообращение в традициях кота Леопольда, также не лишенное, впрочем, изрядной доли иронии.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

А очередное упоминание вышеупомянутого факта падения рейтингов Трампом в эфире, не устающим веселиться по этому поводу, Арнольда явно разозлило - и он предложил оппоненту поменяться местами.

Президент США как будто этого и ждал: его ответ не заставил себя долго ждать. "Да, Арнольд Шварценеггер был по-настоящему плох как губернатор Калифорнии, но еще хуже он справился с работой ведущего "Ученика"... Что ж, он хотя бы попытался!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

Этот увлекательный политический диспут вряд ли на этом завершится, и теперь очередь за "Арни".