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ОБСЕ: в Авдеевке возникла угроза экологической катастрофы
Обострение ситуации в Авдеевке привело к угрозе экологической и гуманитарной катастрофы, заявил зампредседателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Его слова приводит РИА Новости.
"Боевые действия, которые происходят в городской промышленной зоне, объекты инфраструктуры, водо-, электро- и газоснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети", - сказал Хуг.
По его словам, наблюдатели миссии фиксируют использование всех видов вооружения в Донбассе.
Хуг также подчеркнул, что обострение ситуации в Авдеевке спровоцировали "определенные лица". Он добавил, что люди "в униформе и костюмах, которым поручено принятие важных решений" должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки.
Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали присутствие танков и реактивных систем залпового огня в контролируемой Киевом Авдеевке. Артиллерийские установки, которые находились в зоне прекращения огня в районе Макеевки и Ясиноватой, были также обнаружены и на территориях, которые контролируются отрядами ДНР.
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