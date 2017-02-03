Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе
Белорусский президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции обвинил Россию в попрании межгосударственных договоров, касающихся отношений на границе. Трансляцию мероприятия вело агентство БЕЛТА.
Глава государства заявил, что «один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях». «Он издал свой приказ. 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов», - сказал Лукашенко.
По его мнению, отношения между странами сейчас переживают кризис, причиной которого стали некие силы, чьи действия расходятся с мнением президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что Путин призвал его «не обращать внимания» на это.
Россия с 7 февраля введет пограничную зону на границе с Белоруссией. Такой приказ отдал глава ФСБ Александр Бортников. На границе трех государств появятся специальные пункты прохода и проезда. СМИ писали, что это решение может быть связано с поездками в Россию из Белоруссии третьих лиц, которые стали возможны из-за отмены Минском виз.
Оставить комментарий