Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

Белорусский президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции обвинил Россию в попрании межгосударственных договоров, касающихся отношений на границе. Трансляцию мероприятия вело агентство БЕЛТА

Глава государства заявил, что «один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях». «Он издал свой приказ. 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов», - сказал Лукашенко.

По его мнению, отношения между странами сейчас переживают кризис, причиной которого стали некие силы, чьи действия расходятся с мнением президента России Владимира Путина . Лукашенко добавил, что Путин призвал его «не обращать внимания» на это.