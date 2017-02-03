Пранкеры разыграли генсека НАТО

Пранкеры Лексус и Вован разыграли генсека НАТО Йенса Столтенберга от лица президента Украины Петра Порошенко, сообщает Life

Беседа пранкеров с главой НАТО продолжалась 40 минут. За это время они обсудили перспективы вступления Украины в военный альянс.

Столтенберг объяснил пранкерам, что вопрос вступления Украины в НАТО — это недоразумение, и речь об этом на данный момент не идет. Он также добавил, что перед тем, как вступить в НАТО, Украине следует победить коррупцию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

В декабре Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Петра Порошенко, позвонив ему от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В разговоре обсуждался вопрос нахождения Украины в составе СНГ.