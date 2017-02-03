Лукашенко о Путине: мы дружны хоть и ссоримся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ рассказал об отношения с президентом России Владимиром Путиным , сообщает "БелТА".

Белорусский лидер отметил, что Путин для него не только коллега, но и друг.

"Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом", - сказал он.

Лукашенко также рассказал, что имеет близкие отношения с лидерами России, Казахстана и Украины.

По его словам, с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым "даже ругнуться можем друг на друга, настолько у нас близкие отношения".