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Лукашенко о Путине: мы дружны хоть и ссоримся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ рассказал об отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "БелТА".
Белорусский лидер отметил, что Путин для него не только коллега, но и друг.
"Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом", - сказал он.
Лукашенко также рассказал, что имеет близкие отношения с лидерами России, Казахстана и Украины.
По его словам, с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым "даже ругнуться можем друг на друга, настолько у нас близкие отношения".
Ранее Лукашенко назвал вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС.
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