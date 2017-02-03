СМИ: Глава МИД Украины прибыл с необъявленным визитом в Израиль

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с необъявленным визитом в Израиль.

Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на источник.

О деталях визита не сообщается. При этом уточняется, что Климкин провёл ряд встреч с израильскими представителями.