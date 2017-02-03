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СМИ: Глава МИД Украины прибыл с необъявленным визитом в Израиль
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с необъявленным визитом в Израиль.
Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на источник.
О деталях визита не сообщается. При этом уточняется, что Климкин провёл ряд встреч с израильскими представителями.
1 февраля президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль.
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