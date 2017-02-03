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Ответ США будет сокрушительным, если КНДР используют ядерное оружие
Фото: © AP Photo/ Korean Central News Agency
Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Южную Корею заявил, что в случае использования КНДР ядерного оружия ответ США будет "эффективным и сокрушительным", сообщило агентство Рейтер.
"Любая атака на США или на наших союзников будет отражена, и любое использование ядерного оружие не останется без ответа, который будет эффективным и решительным", — заявил Мэттис.
В четверг находящийся в Южной Корее Мэттис встретился с исполняющим обязанности президента премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном, а также президентским секретарем по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.
Ранее Мэттис заверил Южную Корею в том, что президент США Дональд Трамп будет подходить к северокорейской ядерной угрозе как к главной проблеме в области безопасности.
В январе этого года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли разного рода санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. КНДР отказывается свернуть ядерную программу.
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