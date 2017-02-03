Ответ США будет сокрушительным, если КНДР используют ядерное оружие

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Южную Корею заявил, что в случае использования КНДР ядерного оружия ответ США будет "эффективным и сокрушительным", сообщило агентство Рейтер.

"Любая атака на США или на наших союзников будет отражена, и любое использование ядерного оружие не останется без ответа, который будет эффективным и решительным", — заявил Мэттис.

В четверг находящийся в Южной Корее Мэттис встретился с исполняющим обязанности президента премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном, а также президентским секретарем по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.

Ранее Мэттис заверил Южную Корею в том, что президент США Дональд Трамп будет подходить к северокорейской ядерной угрозе как к главной проблеме в области безопасности.