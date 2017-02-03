СМИ: Ассанж заявил, что у WikiLeaks есть компромат на Макрона

Как отмечает газета, по его словам, Макрон, который в прошлом был министром экономики Пятой республики, вел компрометирующую политическую переписку с бывшим кандидатом в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон

"У нас есть интересная информация по поводу еще одного кандидата в президенты Франции — Эммануэля Макрона. Данные получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон", — сказал Ассанж газете.

По его словам, "весь мир воодушевлен нашими последними публикациями о кандидатах".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выйдет во второй тур президентский выборов во Франции с максимальным числом голосов среди конкурентов, на втором месте будет экс-премьер Франсуа Фийон , свидетельствуют данные опроса компании Ipof, обнародованные в среду телеканалом iTele.

Согласно данным опроса, Ле Пен наберет 24% голосов, тогда как экс-премьер Фийон отстанет от нее на 3% — за него проголосуют 21% избирателей. Бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон наберет лишь 20% голосов, а победитель праймериз социалистов и их сторонников, экс-министр образования Бенуа Амон получит 18% голосов.