В столичном регионе Франции прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.

Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (00.00 мск) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.

"Вслед за взрывом последовал пожар. Согласно предварительным данным, один пострадавший находится в критическом состоянии и четыре человека были легко ранены", — заявил капитан бригады пожарных Гийом Фрес, слова которого приводит телеканал LCI.

По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. "Дома затряслись", — заявила жительница соседнего города Ганьи.