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СМИ Украины сообщили о встрече Тимошенко с Трампом
Встреча президента США Дональда Трампа с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко состоялась в Вашингтоне 2 февраля. Такое сообщение опубликовали ряд украинских СМИ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Как отмечается в публикации, встреча проходила на национальном молитвенном завтраке в отеле «Вашингтон Хилтон» и продолжалась порядка 20 минут. Тема разговора источниками не раскрывается. Юлия Тимошенко неоднократно выступала с резкой критикой президента Украины Петра Порошенко, в частности, она ставила под сомнение методы торговых связей с другими странами. 14 ноября 2016 года глава «Батькивщины» призывала граждан Украины выходить на бессрочные акции протеста в центре Киева, так как, по ее словам, президент страны Порошенко и Национальный банк «стали опорой коррупции». По словам Тимошенко, ключевые посты в государстве занимают бизнес-партнеры Порошенко. Ряд украинских СМИ тогда сообщали, что лидер «Батькивщины» готовит новый Майдан.
Молитвенный завтрак – традиционная встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей деловой и политической элиты США.
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