СМИ Украины сообщили о встрече Тимошенко с Трампом

Как отмечается в публикации, встреча проходила на национальном молитвенном завтраке в отеле «Вашингтон Хилтон» и продолжалась порядка 20 минут. Тема разговора источниками не раскрывается. Юлия Тимошенко неоднократно выступала с резкой критикой президента Украины Петра Порошенко , в частности, она ставила под сомнение методы торговых связей с другими странами. 14 ноября 2016 года глава «Батькивщины» призывала граждан Украины выходить на бессрочные акции протеста в центре Киева, так как, по ее словам, президент страны Порошенко и Национальный банк «стали опорой коррупции». По словам Тимошенко, ключевые посты в государстве занимают бизнес-партнеры Порошенко. Ряд украинских СМИ тогда сообщали, что лидер «Батькивщины» готовит новый Майдан.

Молитвенный завтрак – традиционная встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей деловой и политической элиты США.