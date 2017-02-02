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Трамп: я не смягчал санкции в отношении России
Дональд Трамп не смягчал санкции в отношении России. Такое заявление сделал сам президент США на встрече с представителями компании Harley-Davidson. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Я ничего не смягчал», - заявил Трамп.
Об изменении санкционного режима в отношении ФСБ ранее стало известно из опубликованного министерством финансов США документа «Генеральная лицензия номер 1». О том, что американские власти «уточнили ограничительные меры», сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. По его словам, это «обычная практика Минфина».
Как отмечается на сайте министерства финансов США, после «уточнения санкций» разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». Однако, как говорится в документе, стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. О каких именно технологиях идет речь, не сообщается. Запрет на экспорт, реэкспорт и поставку любых товаров и технологий в Крым при этом остается.
Представители спецслужб США заявили в октябре 2016 года, что за кибератаками на сетевые структуры Демократической партии страны стояли российские хакеры, связанные с властями России. 29 декабря 2016 года администрация бывшего главы США Барака Обамы ввела против девяти российских предприятий, учреждений и физических лиц санкции за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». В частности, под ограничения попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. Все обвинения в Москве отвергают. Российский президент Владимир Путин заявил, что истерика нагнетается намеренно с целью отвлечь внимание избирателей от реальных проблем. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал все обвинения в адрес Кремля «абсолютно голословными».
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Представители Трампа в свою очередь заявляли, что убедительных доказательств в пользу этой версии нет. Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября 2016 года, а 20 января 2017 года политик вступил в должность главы государства.
Казначейство США Минфин ФСБ Демократическая партия США Еще 1 тег
Дмитрий Песков Барак Обама Владимир Путин Шон Спайсер Еще 1 тег
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