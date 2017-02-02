Трамп: я не смягчал санкции в отношении России

Дональд Трамп не смягчал санкции в отношении России. Такое заявление сделал сам президент США на встрече с представителями компании Harley-Davidson. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Я ничего не смягчал», - заявил Трамп.

Как отмечается на сайте министерства финансов США, после «уточнения санкций» разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». Однако, как говорится в документе, стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. О каких именно технологиях идет речь, не сообщается. Запрет на экспорт, реэкспорт и поставку любых товаров и технологий в Крым при этом остается.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Представители Трампа в свою очередь заявляли, что убедительных доказательств в пользу этой версии нет. Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября 2016 года, а 20 января 2017 года политик вступил в должность главы государства.