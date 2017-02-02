Появилось видео «обстрелянного» украинского Ан-26

В интернете опубликовано видео якобы обстрелянного с российских буровых вышек в Черном море украинского самолета Ан-26. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В ролике видно, что самолет летит на низкой высоте при очень хорошей видимости. В публикации отмечается, что видео оказалось у журналистов от одного из сотрудников буровой вышки.

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военно-транспортный самолет ВМС Украины был обстрелян во время тренировочного полета из стрелкового оружия.

В штабе российского Черноморского Флота (ЧФ) данную информацию опровергли, заявив, что эта информация является «абсолютной ложью». По версии ЧФ, Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте над российскими буровыми вышками. Сотрудники охраны произвели 4 выстрела из сигнального пистолета для того, чтобы предотвратить столкновение с вышкой. Также в заявлении пресс-службы штаба отметили, что выстрелы из сигнального пистолета никакой опасности самолету не несли.