Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»

«Привет Дональд, у меня есть прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться работами? Ты пойдешь на ТВ, поскольку ты такой уж эксперт в рейтингах, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно», - заявил Шварценеггер.

2 февраля Дональда Трамп призвал «молиться за Арнольда» во время ежегодного завтрака с религиозными лидерами в Вашингтоне.

«У нас был потрясающий успех на The Apprentice (шоу «Кандидат»), но когда я решил избираться, я должен был уйти из шоу… Они наняли большую кино-звезду Арнольда Шварценеггера на мое место и мы знаем, чем это обернулось, рейтинги улетели в трубу, это кошмар… Поэтому я хочу просто помолиться за Арнольда, если мы можем», — заявил Трамп.

В начале января 2017 года политик уже высказывал недовольство участием Шварценеггера в шоу и низкими рейтингами телепрограммы. Тогда актер, открыто поддерживавший Дональда Трампа во время предвыборной кампании, заявил, что политик должен «делать свою работу» и «беспокоиться обо всех американцах так же, как он заботиться о своих рейтингах». Шоу «Кандидат» выходит на телеканале NBC. Участники проекта борются за право занять должность топ-менеджера в одной из компаний Дональда Трампа. Проигравших в игре «увольняют» из проекта. В публикации отмечается, что миллиардер Трамп даже зарегистрировал ключевую фразу игру «Вы уволены!». В ходе предвыборной кампании эту фразу политик неоднократно использовал в адрес своих политических оппонентов. Дональд Трамп вел шоу на протяжении 14 сезонов, Шварценеггер ведет 15-й сезон, стартовавший в январе 2017 года.