Главные события четверга

Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК

Президент Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета . Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Украинские танки вошли в Авдеевку

Журналист «Би-би-си» Том Барридж опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлены украинские танки на улицах Авдеевки.

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям», — написал Барридж.

Операторы повысили цены для «Мегафона» на 482%

Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС уведомили «Мегафон» о повышении тарифов на 482 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

МВФ одобрил план по "девальвации" рубля

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Габриэль Ди Белла заявил, что план Минфина по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке позволит снизить зависимость курса рубля от нефти. Об этом сообщает RNS.

МИД раскрыл новые подробности разговора Путина и Трампа

В ходе разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа ощущался настрой на сотрудничество с Россией без фобий. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко , передает РИА Новости.

Apple перестал быть самым дорогим брендом в мире

Бренд Google стал самым дорогим в мире — его стоимость с 88,2 до 109,5 миллиарда долларов в период с начала 2016 по начало 2017 года. Об этом говорится в новом отчете компании Brand Finance.

Премьер Австралии испортил настроение Трампу

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом «пока самым худшим из всех». Об этом пишет The Washington Post.

Порошенко: Больше всех хочу отмены санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого.