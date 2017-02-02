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Главные события четверга

Украинские танки в Авдеевке, кого уволил Путин и другие события дня
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Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК

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Президент Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Сообщение об этом передает РИА «Новости».
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Украинские танки вошли в Авдеевку
Журналист «Би-би-си» Том Барридж опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлены украинские танки на улицах Авдеевки.
«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям», — написал Барридж.
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Операторы повысили цены для «Мегафона» на 482%

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Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС уведомили «Мегафон» о повышении тарифов на 482 процента. Об этом сообщает РИА Новости.
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МВФ одобрил план по "девальвации" рубля

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Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Габриэль Ди Белла заявил, что план Минфина по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке позволит снизить зависимость курса рубля от нефти. Об этом сообщает RNS.
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МИД раскрыл новые подробности разговора Путина и Трампа
В ходе разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа ощущался настрой на сотрудничество с Россией без фобий. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, передает РИА Новости.
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Apple перестал быть самым дорогим брендом в мире

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Бренд Google стал самым дорогим в мире — его стоимость с 88,2 до 109,5 миллиарда долларов в период с начала 2016 по начало 2017 года. Об этом говорится в новом отчете компании Brand Finance.
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Премьер Австралии испортил настроение Трампу

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Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом «пока самым худшим из всех». Об этом пишет The Washington Post.
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Порошенко: Больше всех хочу отмены санкций против России
Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого.
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