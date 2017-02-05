Трамп обсудил с Порошенко вопросы укрепления стратегического партнерства

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко . Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Беседа политиков продолжалась более часа. Стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами и ситуацию в Донбассе. Политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.

18 января Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.

Это уже второй телефонный разговор политиков. Предыдущая беседа состоялась в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.