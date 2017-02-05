Трамп обсудил с Порошенко вопросы укрепления стратегического партнерства

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Беседа политиков продолжалась более часа. Главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе.

«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки», — написал Цеголко. По его словам, политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.

Кроме того, главы государств затронули тему предстоящего визита Порошенко в Вашингтон. Как отмечается, подготовкой займется министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

18 января Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.

Это уже второй телефонный разговор политиков. Предыдущая беседа состоялась в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».