Трамп выразил готовность работать с Россией и Украиной для восстановления мира

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами для восстановления мира в районе украинской границы. Об этом говорится в распространённом заявлении Белого дома.

Отмечается, что Порошенко и Трамп также обсудили возможную встречу.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.