МОМ: с начала года в Европу прибыли 11 тысяч мигрантов по Средиземному морю

Более 11 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу в период с 1 января по 5 февраля по Средиземному морю. Об этом говорится в пресс-релизе Международной организации миграции )МОМ).

МОМ зафиксировала прибытие 11,010 беженцев и мигрантов, большая часть которых (85%) высадилась в Италии, а оставшаяся доля - в Греции. При этом, как отмечают в организации, за те же 35 дней прошлого года в Европу по Средиземному морю прибыли 74,8 тыс. мигрантов.

В МОМ также сообщили, что за этот период скончались 255 беженцев и мигрантов в пути.