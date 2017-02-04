Командир ополченцев ДНР Гиви ранен во время боя под Донецком

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви), подтвердил информацию о ранении, полученном в боях в промзоне Авдеевки. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Лайф»

Ополченец отметил, что ранение оказалось легким, что позволило ему не оставить поле боя под Донецком. По словам Гиви, силы Киева решили отомстить за большие потери при наступлении на позиции ополчения несколькими днями ранее.

«Я потерял 4 бойцов, несколько ребят получили тяжелые ранения, но все живые, слава богу. Я получил ранение… На следующий день уже был на передовой и командовал своим батальоном», - сказал он.

В результате боев, при помощи 11-го полка армии ДНР и батальона «Спарта», ополчение заняло линию обороны, оговорённую минскими соглашениями, и не пошло дальше в наступление.

В последние дни ситуация на Донбассе значительно осложнилась.