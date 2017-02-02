Премьер Австралии испортил настроение Трампу

По данным газеты, беседа должна была продлиться около часа, однако на 25-й минуте Трамп бросил трубку. Американский лидер якобы разозлился из-за того, что Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии. Такое соглашение было заключено при экс-президенте Бараке Обаме , который пообещал, что Штаты примут 1250 беженцев из австралийского центра временного содержания.

Трамп обвинил австралийского премьера «в попытках экспортировать новых бостонских террористов».

После разговора с Тернбуллом Трамп написал в своем твиттере , что «не может поверить» в эту сделку. « Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту идиотскую сделку», - заявил он.

Собеседники WSJ среди чиновников отметили, что Трамп вел себя подобным образом и в разговорах с лидерами других стран, включая Мексику. Но его поведение с Тернбуллом, по их мнению, особенно бросается в глаза из-за жесткой связи Австралии и США, «стран, у которых общие взгляды, поддерживающих друг друга в дипломатии и сражавшихся вместе в Ираке и Афганистане».

В ноябре прошлого года Тернбулл объявил о заключении разового соглашения с США по переселению в США беженцев, находящихся в специальных центрах на островах Манус и Науру. Австралия традиционно проводит жесткую политику в отношении беженцев: им отказывают в размещении, отправляют обратно или отсылают в карликовое государство Науру.