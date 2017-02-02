Трамп обвинил Иран в стремительном захвате контроля над Ираком

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "все больше и больше" захватывает контроль над Ираком. Об этом он написал в твиттере.

"Ирак стремительно захватывает Ирак все больше и больше, даже после того, как США спустили здесь три миллиона долларов. Это очевидно давно!" - написал американский президент.

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против Ирана.

Это в том числе связано с испытаниями баллистических ракет в Иране, названных Белым домом "дестабилизирующей деятельностью".