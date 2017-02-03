В Киеве обозначили условия референдума о вступлении в НАТО

«Для того чтобы произошёл референдум, нужны определённые условия. Решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения этих условий. И ключевое условие — это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО», — заявил Елисеев.

Кроме того, представитель главы государства отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО должны принять сами граждане страны. О намерении провести подобный референдум ранее заявлял Порошенко. По словам украинского президента, для него «важно отношение к вопросу украинского населения». Согласно данным, которые привел Петр Порошенко, за членство в НАТО на Украине выступает 54% населения страны, тогда как еще четыре года назад украинцев, выступающих за вступление страны в альянс, было 16%.