Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой сети газет Funke Mediengruppe, что планирует референдум о вступлении своей страны в НАТО , так как большинство украинцев поддерживают этот шаг, сообщает Reuters.

«Четыре года назад только 16% поддерживали вступление Украины в НАТО. Сейчас – 54%, - подчеркнул Порошенко. – Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа, и я проведут референдум по вопросу о членстве в НАТО».

Он заявил о намерении «сделать все возможное для достижения членства в трансатлантическом альянсе», если голосование будет в пользу такого членства.

Порошенко также утверждает, что потребуется не слишком много времени для выполнения нужных для вступлений в ЕС условий – по его словам, Киев добился уменьшения бюджетного дефицита и замедления инфляции, а также предпринял важные шаги к сокращению коррупции.

О планах проведения референдума по вопросу о НАТО Порошенко заявлял и ранее – например, в июне 2015 года в интервью Corriere della Sera.