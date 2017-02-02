Трамп пригрозил Ньето направить войска, чтобы остановить плохих парней

Президент США Дональд Трамп в разговоре с мексиканским коллегой Пенья Ньето заявил, что может направить американских военнослужащих, чтобы "остановить плохих парней", передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение фрагмент расшифровки разговора.

"У вас там есть шайка плохих парней", — сказал Трамп, согласно документу, попавшему в распоряжение агентства. При этом, говоря о "парнях" президент США якобы использовал слово hombres, означающее также выходцев из Мексики.

"Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Я думаю, ваша армия напугана. Наша армия не напугана, поэтому я могу просто направить их вам туда, чтобы они позаботились об этом", — приводит агентство слова Трампа.

В выдержке разговора не приводится ответ Ньето. Также не сообщается, каких именно "плохих парней" имел в виду президент США. Белый дом не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.

МИД Мексики заявил, что это описание беседы двух лидеров "основано на абсолютной лжи". " Утверждения, которые вы делаете о разговоре, не соответствуют реальности", — цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства.

"Тон был конструктивный, президенты договорились продолжить работу и о том, чтобы представители продолжали часто встречаться для составления соглашения, которое было бы позитивным для Мексики и США", — сообщил мексиканский МИД.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти президента Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.