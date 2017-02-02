В ЮНИСЕФ сообщили о серьезных последствиях столкновений у Авдеевки

Два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей, сообщили в ЮНИСЕФ.

"Более 17 тысяч человек, включая 2,5 тысячи детей, столкнулись с холодными погодными условиями без отопления, электричества или воды в результате напряженных столкновений за последние два дня вокруг города Авдеевка, в Донецкой области на востоке Украины", — говорится в заявлении Детского фонда ООН

Уточняется, что из-за обострения ситуации закрылись шесть школ и четыре детских сада.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.