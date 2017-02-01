Белый дом вынес Ирану официальное предупреждение из-за ракетных испытаний

Белый дом вынес Ирану официальное предупреждение из-за "дестабилизирующей деятельности" в регионе, связанной, в том числе, с испытаниями баллистических ракет, передает Reuters.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

"Мы официально выносим Ирану предупреждение", - сказал Флинн.

Он добавил, что пуск ракеты в минувшие выходные был нарушением резолюции Совбеза ООН

Ранее министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан подтвердил проведение испытаний новой ракеты. При этом он уточнил, что ракетные испытания не нарушают договор с международным альянсом о ядерной программе или резолюцию ООН.