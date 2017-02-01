Савченко разработала план по возвращению Донбасса

О пошаговом плане возврата Донбасса под контроль киевских властей заявила депутат Рады Надежда Савченко . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское издание «Новое время»

«Все свои планы я доносила политикам, нашим силовикам, силовым структурам, европейским политикам, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации», — заявила Савченко.

Однако, как заявила народный депутат, ее власти и возможностей недостаточно для реализации этих проектов. Ранее Надежда Савченко назвала украинского президента Петра Порошенко «врагом народа». Также парламентарий добавила, что будет бороться с Порошенко «всеми доступными законными методами и способами».

7 декабря 2016 года Надежда Савченко приняла участие в прямых переговорах с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С Александром Захарченко и Игорем Плотницким депутат встретилась без согласования своих действий со Службой безопасности Украины (СБУ) и фракцией «Батькивщина», в которой она на тот момент состояла. 16 декабря Савченко была исключена из партии, на настоящий момент она имеет статус внефракционного депутата.

18 января 2017 года Савченко заявила, что действующие власти страны уничтожают всех неугодных действующему режиму. В тот же день депутат украинского парламента «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой возбудить уголовное дело по статье «госизмена» против Надежды Савченко.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.